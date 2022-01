Ténis de Mesa: sábado de bons resultados para o CCR Arrabães

As equipas seniores do CCR Arrabães voltaram, no passado sábado, aos jogos dos campeonatos nacionais. Em jogo a contar para a 8° jornada da 2ª Divisão de Honra, a equipa masculina recebeu e venceu a experiente equipa do Ginásio Santo Tirso, por um excelente 4-1.

Já a equipa feminina realizou fora de casa uma jornada dupla. Na visita ao Club de Vila Real as jovens atletas conseguiram uma fantástica vitória por 3-2. Já na casa do CTM Mirandela, depois de um jogo muito bem disputado em que a vitória podia ter caído para qualquer um dos lados, a equipa do CCR Arrabães acabou por conceder uma derrota por os mesmos 3-2.