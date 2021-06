Soraia Fernandes, atleta do Centro Cultural de Arrabães, conseguiu hoje o 5º lugar no Campeonato Nacional de Sub-12 em ténis de mesa.

A aventura no Pavilhão da Torre da Marinha, no Seixal, terminou, para a atleta vila-realense, de apenas 11 anos, que alcançou o quinto lugar após derrota com a nova campeã nacional, a açoriana Júlia Leal.

Segue-se, agora, o Campeonato Nacional de Pares.