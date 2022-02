Termas de Chaves abrem sábado para nova época termal e trazem novidades

É já este sábado, 5 de fevereiro, que as Termas de Chaves iniciam mais uma época termal. Um ano que vai ficar marcado pelo início da construção do Complexo de Piscinas Exteriores que darão a Chaves um novo atrativo, único em todo o país. Nesta nova época termal, o Balneário Flaviense vai estar também ainda mais próximo dos seus clientes que, através da recentemente lançada loja online, vão poder reservar tratamentos e adquirir produtos e serviços à distância de um clique. Tudo isto num ano em que se espera a retoma total do setor, reafirmando a tendência de crescimento do termalismo verificada em 2019. Dentro de portas a prioridade continua a ser a segurança dos aquistas e profissionais de saúde através do uso obrigatório de máscara, desinfeção das mão e marcação prévia de consultas.

Para Fátima Pinto, administradora do Balneário Flaviense “as Termas são, desde sempre, um espaço seguro pois cumprem plano rigoroso de higienização e desinfeção e um conjunto de análises muito específicas para se manterem em pleno funcionamento, pelo que não tem de haver receio por parte dos aquistas que nos visitam”. Acrescenta ainda que “após o ano de 2019 em que recebemos quase 8.000 aquistas, o maior número de sempre, esperamos que este continue a ser um ano de crescimento, não só para as nossas Termas, mas para todo o setor.”

Além dos tradicionais tratamentos de termalismo terapêutico, indicados para a prevenção, tratamento e reabilitação de patologias músculo-esqueléticas, do aparelho digestivo e das vias respiratórias e da oferta variada de programas de Spa e Bem-Estar, as Termas de Chaves têm também resposta para sintomas que assolam os doentes em recuperação pós-Covid 19.

A administradora refere ainda que “Sabemos que as Termas de Chaves são também um ativo muito importante para a economia regional, em especial para o setor hoteleiro e de restauração, assim esperamos que a abertura já no início deste mês tenha um impacto positivo também nestes setores”.

De realçar que durante este mês está previsto o início da construção do Complexo de Piscinas Exteriores das Termas de Chaves com um conjunto de piscinas naturalmente quentes, espaços de hidromassagem que irão proporcionar a todos os visitantes uma experiência única em Portugal. Este espaço, que terá o investimento de 1,6 milhões de euros, será um atrativo muito importante para a cidade e também para toda a região.

Sobre as Termas de Chaves

As Termas de Chaves são umas das mais procuradas estâncias de tratamento termal do país e a sua exploração para fins medicinais tem raízes na época romana. Com uma temperatura de 76º, a água mineromedicinal de Chaves é bicarbonatada e rica em minerais, sobretudo em sódio, sílica, fluoreto e hidrogenocarbonato. A sua principal ação é estimular as funções metabólicas e orgânicas devido à sua mineralização, sendo indicada no tratamento de patologias músculo-esqueléticas, do aparelho digestivo e das vias respiratórias.