Termas de Chaves reabriram hoje ao público

Além dos tratamentos terapêuticos, indicados para várias patologias, e diferentes programas de Spa e Bem-estar, as Termas de Chaves terão, em breve, um plano de recuperação pós-Covid 19

Marcação prévia de consultas, controlo de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara no interior, distanciamento social e desinfeção regular das mãos. Esta é a realidade das Termas de Chaves que, depois de quatro meses de portas fechadas, reabrem esta segunda-feira, dia 3 de maio. A retoma da atividade das estâncias termais portuguesas acontece no seguimento do Plano de Desconfinamento implementado pelo Governo.

Além das habituais ofertas de técnicas de termalismo terapêutico, indicadas para o tratamento e prevenção de patologias músculo-esqueléticas, do aparelho digestivo e das vias respiratórias, e de programas de bem-estar termal, as Termas de Chaves deverão disponibilizar, em breve, condições específicas para receber e dar resposta a doentes em recuperação pós-Covid 19.

Este programa de reabilitação tem a assinatura da Associação Termas de Portugal e da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e pretende reafirmar o posicionamento das estâncias termais como destinos de saúde e bem-estar, seguros e saudáveis.

Depois de registar o maior número de aquistas de sempre em 2019, a pandemia trouxe uma perda de, em média, 65% da faturação no setor termal no último ano. Ainda assim, a Administradora, Fátima Pinto, acredita que “2021 ainda será um ano muito positivo, com bastante afluência de aquistas a Chaves para usufruírem da Água Termal Flaviense em tratamentos patológicos ou para momentos de relaxamento no spa”.