Terminou a missão dos 26 Postos de Vigia do distrito de Vila Real

Campanha Floresta Segura 2021 – Encerramento dos Postos de Vigia

Terminou hoje, dia 6 de novembro, a missão dos 26 Postos de Vigia da Guarda Nacional Republicana (GNR) no distrito de Vila Real.

“O balanço é nitidamente positivo, quer no respeitante à deteção, bem como na redução significativa do número ignições e área ardida. A todos os que colaboração e contribuíram para o sucesso desta missão, muito em especial ao 104 vigilantes contratados pela GNR para guarnecer estas estruturas, bem hajam pelo serviço prestado em prol da causa pública. Continuamos a contar com todos para o sucesso desta missão”, informou a Guarda.