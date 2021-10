Terras de Montenegro vestem-se de gala para a XXIV Feira da Castanha Judia

A XXIV edição da Feira da Castanha Judia, que vai realizar-se entre 5 e 7 de Novembro, contará com cerca de 80 expositores, a esmagadora maioria do Concelho Valpacense, sendo uma montra do melhor que se faz e produz na região. O evento foi apresentado esta segunda-feira, 25 de Outubro, em Conferência de Imprensa.

São esperados milhares de visitantes em três dias de atividades socioculturais, onde um dos destaques vai para o Programa da TVI – “Somos Portugal”, que realçará Carrazedo de Montenegro e o Concelho e as suas potencialidades, no domingo, 7 de Novembro, durante seis horas de programa em direto.

São mais de duas décadas de história aquela que se conta da Castmonte – Feira da Castanha Judia de Carrazedo de Montenegro, sendo a XXIV edição uma vez mais fruto da parceria entre a Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, a Câmara Municipal de Valpaços e a EHATB, Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

“O objetivo é criar um espaço de promoção, divulgação e escoamento dos produtos locais e ao mesmo tempo servir de incentivo à produção local, sendo esta uma edição especial, após a não realização em 2020 devido à pandemia”, referiu a Vereadora da Educação, Cultura e Desporto do Município de Valpaços, Teresa Pavão.

“Estamos empenhados em melhorar o evento a cada edição e a qualidade da castanha está garantida”, referiu o Presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, António Costa.

Sendo uma montra do que de melhor o Concelho tem para oferecer nesta altura do ano, o Pavilhão Rota da Castanha e imediações vai albergar expositores ligados ao vinho, ao azeite, ao fumeiro, ao Folar de Valpaços IGP e pão variado, ao mel, aos frutos secos, ao artesanato e, claro está à rainha do evento, a Castanha DOP da Padrela, entre outros.

A doçaria da castanha também estará em destaque, envolvida num programa recheado de actividades, como são o caso da Caça ao Javali, da Caminhada Judia, do Concurso da Castanha, e a Comitiva de Beynat, vila francesa com a qual a vila carrazedense tem um acordo de geminação, uma vez mais, marcará presença para a confeção do Bolo de Castanha com 600 Kg a ser partilhado com o público ao final da tarde de domingo.

Terão lugar, ainda, as provas/degustação de Vinhos, Azeites e Doçaria da Castanha, os magustos constantes, a animação de rua, grupos musicais, entre outros.

O evento será realizado tendo em conta as medidas em vigor emanadas pela Direção Geral de Saúde, no âmbito da pandemia provocada pela COVID 19, tais como o uso de máscara obrigatório, disponibilização de álcool gel, circuitos de entrada e saída dentro do pavilhão, bem como atividades transferidas para o ar livre, sempre que as condições climatéricas o permitam.

Fonte: CM Valpaços