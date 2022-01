Tertúlia sobre “a acção sócio caritativa na Diocese de Vila Real”

No quadro da celebração do centenário, a Diocese de Vila Real realizou, no dia 14 de janeiro, em Chaves, no Auditório engenheiro Luís Coutinho, uma tertúlia sobre “a acção sócio caritativa” da Igreja diocesana nestes 100 anos de existência.

A presente tertúlia, a primeira do ano, integrada nas iniciativas do ano jubilar, foi moderada pelo Dr. Manuel Mesquita, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Régua e presidente da União Distrital das Misericórdias, e teve intervenções relativas a três âmbitos da ação institucional da Igreja: coronel Jorge Pinto de Almeida, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Chaves; padre Delmino Rodrigues Fontoura, com vasta experiência nos Centros Sociais Paroquiais e o Dr. Henrique Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana.

O primeiro interveniente foi o coronel Jorge Pinto de Almeida que partilhou a sua experiência, particularmente nas suas missões em contexto de conflitos, reconhecendo em todos os tempos a presença humana e próxima da Igreja junto dos mais necessitados. Referiu também que as 14 Misericórdias da diocese e distrito de Vila Real assistem diariamente 6000 pessoas.

O padre Delmino partilhou a experiência pessoal à frente de dois lares paroquiais, dos quais é o fundador e actual assistente religioso. Exortou a que se faça tudo o que se possa fazer para que os idosos se sintam bem nos nossos lares e indicou a necessidade de assistência religiosa a estas pessoas que neles residem.

O Dr. Henrique Oliveira desenvolveu a sua apresentação em três momentos; a história da Caritas Diocesana, alguns elementos da actividade da Instituição e a missão no contexto da acção socio caritativa da Diocese. A Cáritas apoia 5389 pessoas actualmente.

O Bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, encerrou a sessão que se realizou de modo presencial, no respeito pelas normas de DGS, e com transmissão em direto através do site da diocese, agradecendo à Comissão do Centenário que organiza este ciclo de tertúlias e aos intervenientes convidados. Deixou ainda uma palavra de reconhecimento às pessoas que trabalham nesta área e vivem nestas instituições.

A próxima tertúlia está agendada para dia 11 de fevereiro sobre “os novos movimentos laicais na diocese de Vila Real”.