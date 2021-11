Tertúlia João de Araújo Correia promoveu VII Fórum no Peso da Régua

A Tertúlia João de Araújo Correia, de momento, tem mãos a realização do VII Fórum. Terá lugar no próximo dia 6 de novembro, na Escola Secundária que leva o nome do escritor, em Peso da Régua. É dedicado ao tema “Literatura e ruralidade”. A conferência inaugural está a cargo de Isabel Ponce de Leão, que discorrerá sobre “Literatura, ruralidade e nova ruralidade”.

À apresentação da reedição de Montes pintados, seguir-se-á um painel com os pintores Emerenciano, Chi Pardelinha e Odete Marília, autores de “Retratos para João de Araújo Correia”. Depois, a obra do contista duriense será o foco das intervenções de Ana Lavrador e de Paulo Samuel. Da parte da tarde, Teresa Sanches, António França e João Paulo Braga centrar-se-ão nas ligações entre literatura e ruralidade em alguns dos prosadores que Araújo Correia muito prezava, designadamente, Trindade Coelho, Júlio Dinis e Camilo Castelo Branco.

Este encontro está aberto a todos os interessados, tendo como único limite as restrições necessárias à salvaguarda da saúde de todos.