Tertúlia sobre 90 anos do circuito acrescenta capítulos à história das corridas de Vila Real

A Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR) promoveu, ontem, no Nosso Shopping, uma tertúlia dedicada ao passado, presente e futuro do Circuito, por forma a assinalar os seus 90 anos.

A sessão acolheu Eduardo Passos, autor dos Livros “Circuito de Vila Real – Velocidade na Cidade” e “45º Circuito Internacional de Vila Real – 2015”, que teve a oportunidade de moderar as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, do piloto Francisco Mora e do jornalista Fábio Mendes.

A discussão iniciou-se tendo por base a primeira memória dos oradores relativamente às corridas e foi evoluindo em torno de outras temáticas, orientadas por Eduardo Passos, das quais se destacam: os momentos mais marcantes, os desafios dos circuitos segundo a perspetiva do autarca, do piloto e do jornalista, os aspetos favoritos relativamente às corridas, o futuro dos circuitos urbanos, a questão da vinda dos GT3, o museu do circuito, o investimento das marcas nos carros de turismo, a aposta na segurança, entre outros.

“Foi muito interessante. Permitiu-nos ouvir um leque muito alargado de opiniões, quer de pilotos, quer de autoridades locais, quer de jornalistas que estão habituados a comentar este tipo de eventos e permitiu, de facto, ficar com uma visão muito alargada sobre a história das corridas, mas também sobre o presente e o futuro do circuito de Vila Real”, salientou Eduardo Passos.

Por sua vez, o presidente da APCIVR, José Silva, sublinhou que esta tertúlia foi uma forma “de assinalar os 90 anos do circuito”, tornando o final do dia num momento muito enriquecedor e interessante. “Conseguirmos alimentar o apetite relativamente às corridas que regressarão à cidade muito brevemente”, concluiu.

A sessão encerrou-se com um brinde aos 90 anos do Circuito Internacional de Vila Real e às histórias que estão por vir.

