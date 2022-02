Tertúlia sobre os novos movimentos laicais na Diocese de Vila Real

No quadro da celebração do seu centenário, a diocese de Vila Real promove mais uma tertúlia com o tema «os novos movimentos laicais na diocese de Vila Real», dia 11 de fevereiro, às 21h00, na Igreja paroquial de Vila Pouca de Aguiar. Contando com a presença do bispo diocesano, D. António Augusto Azevedo, far-se-á de modo presencial, no respeito pelas normas de DGS e com transmissão em direto através do site da Diocese.

A moderação do debate está a cargo de Celso Sá Santos, professor universitário (UTAD) com atividades relevantes na Igreja enquanto dirigente do Corpo Nacional de Escutas e da Pastoral Familiar.

Dando seguimento à tertúlia de 2021 que contemplou alguns movimentos com história na diocese, tais como o Apostolado da Oração, Legião de Maria, Escutismo, Mensagem de Fátima e Ação Católica, desta vez é dada a voz aos movimentos mais recentes: ACEGE, AMCP, Caminho Neocatecumenal, Centros de Preparação para o Matrimónio e Equipas de Nossa Senhora.

Será um painel que mostra o dinamismo laical das associações socioprofissionais inspiradas pelo cristianismo, das novas espiritualidades e das propostas da Igreja para a família.