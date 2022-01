Tertúlias do Centenário: “A ação sócio caritativa na Diocese de Vila Real”

No quadro da celebração do seu centenário, a diocese de Vila Real promove mais uma tertúlia com o tema “A ação sócio caritativa na Diocese de Vila Real”, dia 14 de Janeiro, às 21h00, no Auditório Eng.º Luís Coutinho, na cidade de Chaves. Far-se-á de modo presencial, no respeito pelas normas de DGS e com transmissão em direto através do site da Diocese.

Esta tertúlia do ano jubilar “Crescer com raízes” será moderada pelo Dr. Manuel Mesquita, Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Régua e Presidente da União Distrital das Misericórdias. Haverá intervenções relativas a três âmbitos da ação institucional da Igreja: Cor. Jorge Pinto de Almeida, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, Pe. Delmino Rodrigues Fontoura, com vasta experiência nos Centros Sociais Paroquiais e Dr. Henrique Oliveira, Presidente da Cáritas Diocesana. D. António Augusto Azevedo encerrará a sessão.

A Diocese de Vila Real foi criada a 20 de abril de 1922 e o seu primeiro bispo, D. João Evangelista de Lima Vidal, já afirmava a opção preferencial pelos pobres ao incentivar à criação da “sopa dos pobres” e das “florinhas da neve”.

Ao longo do último século, esta opção manifestou-se de vários modos até aos nossos dias.

“A ação sócio caritativa na diocese de Vila Real”

Auditório Eng.º Luís Coutinho, Chaves

14 de janeiro de 2022, 21h00