Tiago Monteiro consegue a melhor classificação do ano em Vila Real

O piloto portuense Tiago Monteiro, da Honda, vai partir da 13.ª posição para as duas corridas deste domingo da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que integram a 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto português esteve na 10.ª posição quase até ao final da primeira das três fases da sessão de qualificação, disputada na tarde deste sábado. Contudo, nos instantes finais, acabou por ficar na 13.ª posição, falhando a passagem à Q2 por apenas 0,042 segundos.

Ainda assim, este foi o melhor resultado em qualificação do piloto português esta temporada, depois do 15.º lugar obtido em Pau (França).

Tiago Monteiro chega à prova portuguesa na 16.ª e penúltima posição do campeonato, com 12 pontos.