Tiago Monteiro vence primeira corrida do WTCR 2021

Tiago Monteiro ganhou a primeira corrida da quarta temporada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), no circuito de Nürburgring-Norscheilfe, na Alemanha.



O piloto português, num Honda Civic Type R, arrancou da quarta posição da grelha de partida e garantiu a vitória na terceira das três voltas ao ‘Inferno Verde’, circuito com 25,378 km, à frente dos Lynk & Co 03 TCR do francês Yvan Muller e do uruguaio Santiago Urrutia, respetivamente, segundo e terceiro classificados.

Esta foi a primeira vitória de Tiago Monteiro desde a conseguida em Vila Real, em 2019, de um total de 13 entre o Mundial de Carros de Turismo (WTCC) e Taça do Mundo de Carros de Turismo.

De referir que a etapa portuguesa do WTCR acontece este ano no Estoril, a 26 e 27 de junho.