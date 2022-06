Tomada de Posse da Delegação da Cruz Vermelha de Valpaços

Decorreu na passada quarta-feira, dia 15 de Junho, a tomada de posse dos membros da Delegação da Cruz Vermelha de Valpaços, nomeadamente, Maria da Conceição Calçada Morais – Presidente; Francisco José Fernandes Lavrador – Vice-Presidente; António Jesus Costa – Vice-Presidente; Renato Gonçalves Barroso – Tesoureiro; M.ª Lúcia Chapouto Barreira Rodrigues – Vogal; Mónica Paula Delgado Moura – Vogal e Rosa Maria Fernandes – Vogal.

A cerimónia, que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, que elogiou o trabalho árduo e diferenciador da Cruz Vermelha de Valpaços e dos seus voluntários, que apoiam a causa em prol do bem-estar da comunidade.

O autarca enalteceu o papel fundamental que a delegação teve no decorrer da pandemia da COVID-19, fazendo chegar ajuda a toda a população necessitada, assim como durante a guerra na Ucrânia, altura em que a generosidade dos Valpacenses se fez sentir além-fronteiras.

Foi ainda reforçada a importância da Cruz Vermelha no seio da população, dada a sua missão humanitária e de cariz solidário.