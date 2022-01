Tomada de Posse do novo comandante do RI 13 contou com a presença do Presidente da República

Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas presidiu à Cerimónia de Tomada de Posse do novo Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13

Decorreu hoje, em Vila Real, a Cerimónia de Tomada de Posse do novo comandante do RI 13, Coronel Pedro Miguel do Vale Cruz, que substituiu no cargo o Coronel Joaquim Manuel de Mira Branquinho.

A cerimónia militar, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, contou com a presença do Ministro da Defesa Nacional, Professor Doutor João Gomes Cravinho, do Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), General José Nunes da Fonseca, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, e do Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, João Ferreira Gaspar, entre outras entidades militares e civis.

Após as honras militares ao Presidente da República, decorreram os atos de assunção do Comando pelo Coronel Vale Cruz, nomeadamente a assinatura do Termo de Posse de Comando e a receção do Estandarte Nacional à guarda do Regimento, entregue pelo General CEME.

Seguiu-se a visita a uma exposição de meios e capacidades, que integrou uma Seção de Atiradores Mecanizada PANDUR equipada com o novo fardamento e armamento ligeiro do Exército e o Simulador Dinâmico PANDUR.

A terminar, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas visitou a Coleção Visitável do RI13 e assinou o Livro de Honra da Unidade.

Fotos: Exército