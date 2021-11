Tomada de posse dos corpos sociais da Cáritas Diocesana de Vila Real para o quadriénio 2021-2025

No passado dia 12 de novembro, reuniu no Auditório do Centro Católico de Cultura da Diocese de Vila Real, em Vila Real, a Assembleia Diocesana da Cáritas Diocesana de Vila Real.

Presidiu à sessão D. António Augusto de Oliveira Azevedo, Bispo da Diocese de Vila Real, na qualidade de Presidente da Assembleia Diocesana da Cáritas Diocesana de Vila Real.

Estiveram presentes os elementos que constituem a Direção da Cáritas Diocesana, o Conselho Fiscal da Cáritas Diocesana, representantes de grupos socio-caritativos e membros do clero diocesano com funções na área da pastoral social. Também esteve presente Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, representantes de autarquias locais, representantes de serviços públicos e de outras entidades da sociedade civil assim como trabalhadores e colaboradores da Cáritas Diocesana.

Após leitura do decreto de nomeação, D. António Augusto de Oliveira Azevedo deu posse aos membros dos Corpos Sociais da Cáritas Diocesana de Vila Real que prestarem juramento nos termos do cânone 1283.

Os Corpos Sociais da Cáritas Diocesana de Vila Real ficaram assim constituídos:

Direção:

Presidente – Henrique Ferreira Oliveira

Vice-Presidente – Carlos Manuel dos Reis Martins

Tesoureiro – Sónia Daniela Carvalho Vilarinho

1º Secretário – Célia da Conceição Macedo Soares

2º Secretário – Carla Sandra Carneiro Afonso

Conselho Fiscal:

Presidente – Pe. Hélder Dinarte Sineiro Libório

Vogal – João Paulo Gonçalves da Nóbrega

Vogal – Marco António da Silva Almeida