TOMI de última geração instalado em Alijó disponibiliza informações à distância de um toque

Está em funcionamento no Jardim Dr. Matos Cordeiro, em Alijó, um equipamento interativo de exterior, designado TOMI, que disponibiliza informações úteis e conteúdos turísticos, de forma interativa e durante 24 horas por dia. Esta é mais uma ferramenta de comunicação de proximidade dirigida à população e aos visitantes.

Os TOMI são plataformas digitais de grande formato, onde os residentes e os visitantes podem, através de um toque no ecrã, ter acesso a informações sobre onde comer e onde dormir, pontos de interesse turístico, pesquisa de rotas e distâncias entre pontos. O equipamento permite ainda tirar uma fotografia da área envolvente ao TOMI e enviá-la para o e-mail pessoal. Os pontos de interesse são acompanhados de um mapa do local, imagens e QR Codes para download direto de coordenadas geográficas.

O TOMI de última geração instalado em Alijó permite uma experiência inclusiva e autónoma aos seus utilizadores, garantindo que todos, independentemente das suas necessidades físicas ou cognitivas, possam procurar informação e serviços inteligentes no TOMI. Os utilizadores também podem controlar a navegação no equipamento através de um telemóvel, o que permite evitar o toque direto com a superfície do equipamento.