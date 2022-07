Torneio Cidade de Vila Real mostra promessas do basquetebol

O Torneio Cidade de Vila Real regressou ao calendário do basquetebol no fim de semana de 9 e 10 de julho. Após a interrupção provocada pela pandemia, esta 4ª edição do Torneio ficou marcada pela excelente organização e pelo grande entusiasmo das equipas participantes nos escalões de sub-13 e sub-15 masculinos e femininos, para além da qualidade das equipas e dos jovens praticantes, que deram bom espetáculo no Pavilhão dos Desportos de Vila Real. Estiveram presentes na cidade de Vila Real 16 equipas e 240 atletas nos dois dias do certame.

O sábado foi inteiramente dedicado ao escalão de Sub-13 (masculinos e femininos). No escalão de Sub-13 femininos e para além da equipa anfitriã do Torneio – o Basket Club de Vila Real -, estiveram presentes a AB Xinzo de Limia (Espanha), o GD Bolacesto e a FC Sobrado. Esta última equipa acabou por conquistar o troféu, seguida do BCVR, da AB Xinzo de Limia (3º) e do GD Bolacesto.

No escalão de Sub-13 masculinos, que contou com a participação do BCVR, da AB Xinzo de Limia, do BC Limiense e do FC Sobrado, a vitória final do torneio neste escalão sorriu aos espanhóis de Xinzo de Limia, que superaram o conjunto de Ponte de Lima na pontuação final. A equipa da casa conseguiu o 3º lugar do pódio, superando assim o FC Sobrado, que conquistou o 4.º lugar.

No domingo decorreram as competições nos escalões de Sub-15. No feminino, o TCVR contou com a participação do Vitória de Guimarães, do GD André Soares, do BCVR e do SC Maria da Fonte. A vitória no torneio sorriu aos vimaranenses, que se superiorizaram ao SC Maria da Fonte. O BCVR conquistou o 3º lugar, deixando o 4º lugar para o GD André Soares.

No encerramento do Torneio, disputou-se a competição de Sub-15 Masculinos, que acabou por coroar a equipa da casa, o Basket Club de Vila Real, no lugar mais alto do pódio, ultrapassando o FamaBasket (2º no torneio), o SC Maria da Fonte (3º) e a AB Xinzo de Limia.

Ao nível individual, destaque para os atletas do BCVR que integraram as equipas ideais dos escalões: Maria Teixeira (Sub-13 e Sub-15), João Tinoco e Pedro Feliciano (Sub-13), João Colaço e João Nunes (Sub-15). Destaque a dobrar para João Colaço, que foi escolhido o Melhor Jogador do escalão de Sub-15, bem como para Francisco Carvalho, que conquistou o prémio de maior marcador de triplos do torneio.

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença de Alexandre Favaios (Câmara Municipal de Vila Real), Isabel Fernandes (Junta de Freguesia de Vila Real) e José Vilela (Associação de Basquetebol de Vila Real) e o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que apoiaram a organização do Torneio, bem como dos representantes da Fassa Bortolo, Cervejaria Paris, AMCO, GOARTE, BRINCAR, Tintas Cuca, MARÃOSOL, Churrasqueira Nova Real, Fernanda Caçador Seguros e Mariete Carvalho Contabilidade, os patrocinadores do evento.

Nesta cerimónia foram ainda entregues as taças correspondentes aos campeonatos regionais, tendo o BCVR arrecadado 5 troféus, relativos aos campeonatos conquistados nos escalões de Sub-13 femininos, Sub-14 Femininos, Sub-14 Masculinos, Sub-16 Masculinos e Sub-19 Femininos. Uma palavra final para todos os que colaboraram na organização deste grande Torneio, que regressa na próxima época desportiva para promover Vila Real e o basquetebol.