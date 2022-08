Torneio de Chegas de Bois de Raça Barrosã em Montalegre

O boi do António Teixeira (Bagulhão, Salto) foi o grande vencedor do torneio de chegas de bois de raça barrosã ao derrotar o brioso animal do Carlos Barroso (Montalegre). Uma final curta, mas intensa perante centenas de pessoas que não quiseram perder este grande duelo no recinto de chegas de bois do Senhor da Piedade, Montalegre. Antes, na atribuição do terceiro e quarto lugares, o triunfo sorriu ao boi de João Poças (Corva, Salto) diante do animal, pertença a António Costa (Frades do Rio). Um cartaz organizado pela Associação Etnográfica “O Boi do Povo” e que contou, uma vez mais, com o patrocínio do município de Montalegre. A final aconteceu, como é da praxe, no dia da realização da Feira do Prémio.