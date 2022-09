Torneio de Voleibol regressa a Chaves de 9 a 11 de setembro

O Pavilhão Municipal da cidade flaviense vai receber a 9.ª edição do Torneio de Voleibol de Chaves, um evento desportivo que reunirá mais de 150 atletas de todo o país, de 9 a 11 de setembro.

Com um aumento do nível de profissionalismo a cada edição, o torneio conta este ano com uma novidade, nomeadamente a divisão da competição

por escalões, uma medida adotada para dar a oportunidade de participação às equipas com um nível mais reduzido.

Os escalões, intermédio e avançado, permitirão promover esta prática desportiva na região, proporcionando uma melhor experiência a todos os atletas e praticantes envolvidos, estimulando o espírito voleibolista, que tanto caracteriza este evento.

Face à urgente necessidade de mudança comportamental, no que diz respeito ao uso excessivo de plástico e desperdício de água, a organização preocupada com a sustentabilidade e as questões ambientais, disponibilizará pontos de recarga de água, em vez da habitual distribuição de água engarrafada.

À semelhança dos anos anteriores, as equipas não residentes em Chaves beneficiarão de alojamento gratuito.

Esta atividade, organizada por um grupo de jovens flavienses amantes desta modalidade desportiva, conta com o apoio do Município de Chaves, Juntas de Freguesia de Santa Maria Maior, Vilar de Nantes e Madalena e Samaiões, assim como de várias empresas da cidade.

GC CM Chaves