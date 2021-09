Torneiros: uma escola feita de sonhos e afetos

Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus

Foi no dia 20 de setembro que nos encontramos, na nossa Escola Feita de Sonhos e Afetos. Muitos foram os gestos de afeto de quem regressou com saudades. Tudo indica que iremos continuar a ser felizes, neste ninho de partilha de saberes.

Com o trabalho de projeto, surgirão oportunidades frequentes de escolha e de tomada de decisões, verdadeiras comunidades de aprendizagem, num envolvimento cultural motivador. Também a implicação dos alunos, no seu próprio processo de construção do saber e da sua avaliação, desenvolverá a consciência sobre as suas aprendizagens, a forma como as adquiriu, promovendo a autonomia e a capacidade de reflexão. Pretendemos que as aprendizagens das nossas crianças sejam significativas, que as dotem de ferramentas para a vida em sociedade, para um mundo em constante mudança. Obrigada a toda a comunidade, estamos cá para vós, para aprender e ensinar. “O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram.” Jean Piaget. Os alunos serão os agentes ativos das suas aprendizagens. O professor será o orientador dessas mesmas aprendizagens completando-as quando for necessário.

O projeto desta escola, pressupõe “o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros e o aprender a ser”. Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (2017:5).Pretende-se assim, uma escola verdadeiramente inclusiva e multifacetada onde se eduque para o futuro, cuja missão central consiste na aprendizagem construída num ambiente verdadeiramente acolhedor em que se valorize a integridade de cada um respeitando os ritmos, interesses e potencialidades.

Teresa Carriço