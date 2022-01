Trabalhador ficou ferido após cair em barragem em construção

Por volta das 10h50 desta segunda-feira, um homem de 51 anos ficou ferido com gravidade, após cair de uma altura de aproximadamente 6 metros, nos trabalhos de construção da barragem do Alto Tâmega, entre os concelhos de Boticas e Vila Pouca de Aguiar.

“A vítima apresentava fraturas nos membros inferiores e superiores. Foi resgatado, estabilizado pelas equipas de emergência e transportado para o hospital de Vila Real”, disse Hugo Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar.

No local estiveram nove operacionais, acompanhados por três viaturas. A GNR esteve no local assim como a Autoridade para as Condições do Trabalho.