Trabalhadores por conta própria asseguram crescimento do Norte

A população empregada do Norte no 3.º trimestre de 2021 aumentou em 71,3 mil face ao período homólogo de 2020, segundo o Boletim Norte Conjuntura da CCDR-NORTE. Os trabalhadores por conta própria representam a maior fatia (49,4 mil) dos novos empregos criados.

Estes resultados são ainda acompanhados pelo reforço das exportações de bens do Norte, que registam um aumento de 6,5% no 3.º trimestre de 2021 em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Já a nível nacional, o crescimento das exportações de bens foi de 12,2% durante o mesmo período.

Relativamente à taxa de desemprego, esta manteve-se praticamente idêntica, com uma variação de 6,3% para 6,2% entre o 2.º e 3.º trimestres de 2021, situando-se num valor muito próximo ao de Portugal (6,1%).

Já a taxa de desemprego jovem (entre os 16 e 24 anos) sofreu um aumento de 21,8% para 23,8% durante o mesmo período.

A taxa de inflação do Norte sofreu também um aumento de 1,4%, mais 0,6 pontos percentuais em comparação com o trimestre precedente. A nível nacional a taxa de inflação fixou-se em 1,5% no 3º trimestre de 2021.

Uma nota ainda relativamente ao aumento significativo das dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico do Norte. Este crescimento significou um total de 2,7 milhões dormidas no 3.º trimestre de 2021, mais 43,9% do que no período homólogo de 2020.

O NORTE CONJUNTURA, relatório trimestral que apresenta as tendências da evolução económica na Região, no curto prazo, está disponível on-line em www.ccdr-n.pt/norte-conjuntura