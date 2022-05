Trabalhos de conservação de pavimentos na freguesia de Mateus

A Infraestruturas de Portugal (IP), no âmbito do Contrato de Conservação Corrente para o Distrito de Vila Real, irá promover trabalhos de conservação de pavimentos na EN322 entre o km 0+500 e o km 1+400 e na EN 322-1 entre o km 0+560 e o km 0+760, na Freguesia de Mateus.

Para a realização destes trabalhos será necessário recorrer à implementação de circulação alternada do tráfego, com recurso a equipamentos semafóricos.

Os trabalhos serão executados em período diurno, entre as entre as 8:00h e as 18:00h, com início no dia 23 de maio de 2022 e previsão de conclusão em 27 de maio de 2022, com o seguinte planeamento:

Fase 1 – Fresagem e reposição de pavimentos na EN 322, dias 23 a 26 de maio;

Fase 2 – Fresagem e reposição de pavimentos na EN 322-1 dia 27 de maio.

Os condicionamentos estarão devidamente sinalizados no local e serão acompanhados pelas forças policiais.