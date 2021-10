Trabalhos de manutenção dos equipamentos de segurança do Túnel do Marão

Previstos condicionamentos à circulação rodoviária

A Infraestruturas de Portugal deu início aos trabalhos de manutenção e teste dos equipamentos de segurança ativa instalados no Túnel do Marão.

Por forma a garantir a segurança dos utilizadores e a boa realização dos trabalhos, será necessário proceder ao corte integral da circulação no troço entre o Nó de acesso ao IP4 e o Nó da Campeã.

Estas intervenções decorrem exclusivamente em período noturno, entre as 21h00 e as 06H00, de modo a minimizar os impactos na mobilidade rodoviária.

Os condicionamentos rodoviários a implementar são os seguintes:

1ª fase – Sentido Porto / Vila Real (desvio pelo Nó de Ligação ao IP4 – km 63)

– Entre as 21H00 do dia 25 (segunda-feira) e as 06H00 do dia 26 (terça-feira) de outubro

– Entre as 21H00 do dia 26 (terça-feira) e as 06H00 do dia 27 (quarta-feira) de outubro

2ª fase – Sentido Vila Real / Porto (desvio pelo Nó da Campeã – km 82)

– Entre as 21H00 do dia 27 (quarta-feira) e as 06H00 do dia 28 (quinta-feira) de outubro

– Entre as 21H00 do dia 28 (quinta-feira) e as 06H00 do dia 29 (sexta-feira) de outubro

Como percurso alternativo deverá ser utilizado o IP4, estando os desvios de tráfego devidamente sinalizados no local.

“Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos que os constrangimentos à circulação possam provocar, sendo estes os necessários para garantir a boa execução da intervenção de manutenção dos equipamentos de segurança ativa instalados no Túnel do Marão”; informou a concessionária.