Trabalhos de manutenção no Túnel do Marão condicionam circulação

A Infraestruturas de Portugal vai realizar trabalhos de manutenção no Túnel do Marão na A4 – Autoestrada Transmontana, que consistem na limpeza dos sistemas de drenagem internos do túnel.



Para que os trabalhos se realizem nas desejadas condições de segurança, quer para os trabalhadores, quer para os automobilistas, e

face ao local onde serão realizados, será necessário proceder aos seguintes condicionamentos entre as 21h00 e as 7h00:



* 26 de abril – supressão da via direita e berma da Galeria Norte –

sentido Vila Real – Amarante;

* 27 de abril – supressão da via direita e berma da Galeria Sul –

sentido Amarante – Vila Real;

* 28 de abril – apenas serão realizados trabalhos caso não tenham

sido concluídos nas noites anteriores, repetindo-se os condicionamentos

em cima, mas nunca em simultâneo.