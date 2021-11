Trabalhos de pavimentação nas ruas da zona envolvente do Mercado Municipal

O Município de Vila Real informa que, nos próximos dias 17, 18 e 19 de novembro, irão decorrer os trabalhos de pavimentação da Rua Dª Margarida Chaves, no troço compreendido entre a Rua Gonçalo Cristóvão e o Largo do Pioledo, inseridos na requalificação da Zona Envolvente do Mercado Municipal.

A pavimentação será executada por fases, por forma a ter o menor impacto possível na circulação viária. Numa primeira fase e pelo tempo estritamente necessário, a Rua Gonçalo Cristóvão será totalmente encerrada ao trânsito, sendo este desviado pelo Largo do Pioledo. A segunda fase corresponde à atual zona de intervenção (Rua Dª Margarida Chaves), já encerrada ao trânsito. A terceira fase implicará o corte, pelo tempo estritamente necessário, da Rua da Santa Sofia. Nesta fase o trânsito será desviado pela Rua D. Pedro de Castro, em direção à Avenida Carvalho Araújo e pela Rua Dª Margarida Chaves, e novamente pelo Largo do Pioledo.

Os condicionamentos supracitados vão decorrer no período mínimo de tempo necessário à execução dos trabalhos e estão sujeitos a possíveis ajustes e pequenas alterações no decorrer dos mesmos.

Devem, por isso, todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.

Fonte: CM Vila Real