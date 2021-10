Trabalhos de pavimentação no IP4 em Vila Real condicionam o trânsito

A Infraestruturas de Portugal anunciaram a realização trabalhos de pavimentação em vários locais do IP4, melhorando as

condições de circulação e segurança rodoviária nesta via.



As intervenções decorrem nos dias 25 e 26 de outubro e a sua execução obriga à implementação dos seguintes constrangimentos à circulação rodoviária:



Dia 25 de outubro



– Quilómetro 94,850 (Saída 25 – Nó Vila Real Centro) – Corte de trânsito entre as 13h00 e as 17H00;



Dia 26 de outubro



– Quilómetro 92,7 (Saída 24 – N2 Régua/ Santa Marta de Penaguião);

– Corte de trânsito entre as 13H00 e as 17H00;



Os trabalhos e respetivos desvios de trânsito estão devidamente sinalizados no local