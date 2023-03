Trabalhos de prospeção e pesquisa de água termomineral nas Caldas de Chaves

O município de Chaves iniciou os trabalhos de nova sondagem, prospeção e pesquisa de água termomineral para fins balneoterápicos e geotérmicos.

Os trabalhos encontram-se a decorrer nas Caldas de Chaves, junto à captação AC1, no Jardim do Tabolado e pretendem reforçar o sistema de exploração das termas e geotermia existente, de modo a otimizar o seu nível de exploração.

Durante a execução da perfuração, a água extraída dos furos será conduzida para a rede de águas pluviais, ou caso não seja possível, diretamente para o Rio Tâmega, com recurso a condutas, em local onde não constitua prejuízo para a autarquia, ou para terceiros.

Em virtude de tal necessidade, poderão, pontualmente, ocorrer alterações de coloração da água do Rio, junto à zona da obra, durante as próximas quatro semanas, pelo que, para minorar a situação, serão implementados métodos de retenção e decantação da água extraída.

Recorde-se que o sistema de água termal do Município de Chaves existente é composto por quatro furos, o AC1 com 92m de profundidade, o AC2 com 155m, o CC3 com 208m e o SG1 com 66 m.