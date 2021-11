O Município de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 3 de novembro de 2021, irão decorrer trabalhos de reparação da conduta de águas pluviais da Rua António de Azevedo.

Para a execução destes trabalhos, o trânsito nesta rua será interrompido entre a avenida 1º de Maio e a rua Serpa Pinto, sendo apenas permitida a circulação pedonal.

Estima-se que a obra tenha a duração aproximada de 3 dias, salvo imprevistos que possam ocorrer na execução dos trabalhos.Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.