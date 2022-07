Trabalhos de requalificação da Avenida João Paulo II serão retomados

A Câmara Municipal de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 11 de julho, os trabalhos de requalificação da Avenida João Paulo II irão ser retomados.

A obra foi interrompida devido à realização do 51º Circuito Internacional de Vila Real, sendo necessário condicionar novamente a zona de intervenção para a realização dos restantes trabalhos.

Para o efeito vai ser necessário cortar novamente um dos sentidos de circulação da Avenida João Paulo II, mais precisamente o sentido Norte-Sul, entre a Alameda de Grasse e o cruzamento da Avenida João Paulo II com a Rua Baden Powell, sendo apenas garantida a circulação automóvel no sentido contrário.

Assim, alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para que seja dada especial atenção à sinalização rodoviária temporária e para que circulem com especial prudência enquanto durarem as obras.

O Município informa que agradece, antecipadamente, a compreensão pelo incómodo que a realização das obras, por certo, irá causar.