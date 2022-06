Trabalhos de requalificação da zona norte do Ribeiro do Fontão em andamento

Apesar das obras já efetuadas na área envolvente ao Ribeiro do Fontão, a Câmara Municipal de Boticas está a desenvolver um conjunto de intervenções que visam, sobretudo, a requalificação da zona norte do ribeiro, promovendo uma maior uniformização com a zona sul do canal.

Os trabalhos a decorrer têm como finalidade a reabilitação de açudes e poldras, construção e consolidação de muros de suporte, limpeza de vegetação marginal e desassoreamento, criação de espaços verdes e de estruturas pedonais, através de passadiços em madeira sobre-elevados, e ainda a melhoria ao nível do pavimento dos passeios pedonais já existentes.

Com estas intervenções o Município de Boticas pretende expandir a renaturalização das margens do ribeiro para norte, mediante a criação de um parque verde marginal e um circuito pedonal, que complete o corredor ecológico envolvente à vila de Boticas.

De assinalar também que a expansão do parque do Ribeiro do Fontão permitirá melhorias consideráveis para a articulação de vários espaços urbanos atualmente desconexos, através de uma ligação mais eficaz entre o núcleo central da vila com os aglomerados de génese rural mais próximos, nomeadamente com a localidade de Sangunhedo.

As obras levadas a cabo pela Câmara de Boticas decorrem no âmbito da candidatura NORTE-06-3928-FEDER-000211- “Circuito Pedonal do Ribeiro do Fontão”, aprovada através do aviso NORTE-28-2020-06-Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE – Projetos Âncora, com um investimento total elegível de 162.331,62€ e uma comparticipação FEDER de 137.981,88€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.

GC CM de Boticas