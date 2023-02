Tradição de Carnaval regressou às ruas de Boticas

Após o interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, a tradição voltou a cumprir-se este domingo, dia 19 de fevereiro, com a realização do Desfile de Carnaval do Concelho de Boticas.

Foi com uma tarde verdadeiramente primaveril e com temperaturas convidativas à festa, que mais de mil figurantes, acompanhados por duas charangas e vários carros alegóricos saíram à rua para celebrarem a época mais animada do ano.

As freguesias, associações e outros grupos locais deram asas à imaginação e animaram todos aqueles que se deslocaram até Boticas para assistir aquele que é considerado um dos maiores cortejos de Carnaval da região.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, fez questão de se associar à festa e assistir ao cortejo onde reinou a boa-disposição entre todos os participantes, referindo que “depois de dois anos privados convívios e ajuntamentos é uma enorme satisfação poder assistir novamente à realização do Carnaval do Concelho de Boticas e de outras atividades culturais”.

“Este tipo de iniciativas são fundamentais para, por um lado, promover o associativismo, a troca de conhecimentos entre gerações e combater o isolamento social, sobretudo, dos mais idosos e, por outro, contribuir para a dinamização do comércio tradicional”, disse o autarca.

A iniciativa, que este ano pela primeira vez foi organizada pela Junta de Freguesia de Boticas e Granja em colaboração com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, contou com o apoio do Município de Boticas.

Os festejos de Carnaval continuam amanhã, terça-feira de Entrudo, com o baile de máscaras, a partir das 19h00.