Consideradas por muitos aficionados das mais belas corridas que se fazem em Portugal, as tradicionais Corridas de Passo Travado regressam a Lamego esta terça-feira, dia 3, inseridas na Grandiosa Feira de Santa Cruz.

No último dia deste certame de arte equestre, tem lugar a Feira de Equídeos e, a partir das 14h30, as tão aguardadas Corridas de Passo Travado, um espetáculo único que atrai muitas pessoas. Devido às obras de construção do novo Parque Urbano de Lamego, estas Corridas decorrem num novo local: o campo de futebol da vila de Cambres.

A Feira de Santa Cruz, mais conhecida por “3 de Maio”, é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com outras entidades, para promover e valorizar a arte equestre. É co-financiada pelo FEDER no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.