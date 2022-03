“Traga-Mundos” entrega de livros à Biblioteca Municipal de Vila Real

No seguimento à Linha de Apoio a Livrarias, proporcionado pela Direcção Geral do Livro, Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), no âmbito dos prejuízos provocados pela pandemia Covid-19 em 2021, a “Traga-Mundos” procedeu à entrega de livros à Biblioteca Municipal de Vila Real, que fora selecionada pela DGLAB.

Segundo o regulamento, o apoio traduziu-se num subsídio que tem como contrapartida a entrega de um determinado número de exemplares de livros dos seus fundos bibliográficos (até ao montante máximo de 2.110 euros) a uma biblioteca local. Embora o apoio se destine às livrarias, articulamos com o diretor e o bibliotecário a seleção de um conjunto de obras a partir do acervo da livraria “Traga-Mundos”.

Por conseguinte, foram escolhidas obras e autores da temática e da atividade da livraria, nomeadamente das relações com a Galiza e em língua Mirandesa, num total de 148 títulos, certos de enriquecer o espólio disponível para os leitores da Região.