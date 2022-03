Transição verde e tecnológica da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Real

Realizou-se ontem, em Vila Real, a cerimónia de assinatura dos contratos para a transição verde e digital das Áreas de Acolhimento Empresarial de Vila Real, Chaves e Melgaço, no âmbito do Aviso do Plano de Recuperação e Resiliência, dirigido a Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração. A sessão contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que se fez acompanhar pelo Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, e da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira e do Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha.

Os investimentos aprovados possibilitarão a transição tecnológica da Área Empresarial de Vila Real, abrangendo intervenções ao nível da produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo, da mobilidade sustentável, com a criação de soluções de carregamento de viaturas elétricas e também abastecimento de hidrogénio, do reforço da cobertura de banda larga 5G, onde ela for necessária, e ainda medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios. Este processo, lançado pelo Município, envolve o Régia Douro Park e cerca de 90 empresários já instalados na atual zona empresarial, em cujos pavilhões serão colocados painéis fotovoltaicos.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, anfitrião desta cerimónia, que decorreu no Museu da Vila Velha, realçou a importância deste investimento para Vila Real, uma vez que permitirá a modernização da atual zona empresarial, tornando-a mais atrativa para investidores que no futuro ali se queiram vir a instalar.

Rui Santos lembrou que o Município está também a fazer um alargamento da atual zona empresarial em cerca de 7 hectares, construindo 16 lotes. Sublinhou ainda o apoio comunitário para uma nova zona empresarial com 50 hectares onde, nesta primeira fase, serão construídos mais de 70 lotes, investimento que no conjunto, só nesta área, ultrapassa os 20 milhões de euros no concelho de Vila Real, aproveitando programas comunitários, nomeadamente, o Portugal 2020, o Plano de Recuperação e Resiliência e ainda verbas da Câmara Municipal.