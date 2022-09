Trânsito encerrado na ponte metálica para assinalar Dia Europeu Sem Carros

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, o Município de Vila Real vai encerrar o trânsito na ponte metálica, no próximo dia 22 de setembro, por forma a assinalar o Dia Europeu Sem Carros. A via será recoberta com alcatifa e as crianças serão incitadas a desenhar/criar a cidade que gostariam de ver no futuro.

“Decidimos fazer esta ação no sentido de apelar para a necessidade de mudança do paradigma da mobilidade urbana. Assim, vamos sensibilizar a comunidade escolar para ser portadora desta mensagem junto dos pais, por forma a envolverem-se numa mudança que se impõe”, referiu Adriando Sousa, vereador do urbanismo, esclarecendo que o objetivo também passa por proporcionar um momento de alegria nos mais jovens.

Em paralelo com a atividade a ser desenvolvida na ponte, haverá atividades com crianças do pré-escolar do ensino público, dentro da sala de aula, e com alunos do secundário de artes que apenas envolverá a Escola Secundária Camilo Castelo Branco. “Estas três faixas etárias trabalharão o mesmo tema e dar-nos-ão uma interpretação diferente”, confirmou Susana Gomes, arquiteta envolvida na organização.

As previsões meteorológicas são favoráveis e que o município facultará bonés para proteger as crianças do sol.

De referir, ainda, que todos os participantes receberão o mesmo material para as suas representações da cidade vila-realense do futuro e que os trabalhos serão recolhidos para uma exposição.

CR