Trânsito interrompido na Avenida Almeida Lucena devido às obras na Rampa do Calvário

No seguimento da empreita de Requalificação de Arruamentos e Meios Mecânicos de Elevação, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vai ser necessário, a partir do dia 11 de agosto, interromper a Avenida Almeida Lucena para a pavimentação de um troço da referida avenida e da rampa do Calvário.

Nesta fase da obra vai ser necessário introduzir as seguintes alterações de trânsito:

– Interromper a Avenida Almeida Lucena em toda a sua extensão, permitindo apenas o acesso a moradores e serviços locais e aos veículos dos Bombeiros da Cruz Verde.

– Inverter a Rua Tenente Bessa Monteiro entre o Largo do Pioledo e o Largo de São Pedro e a Rua Cândido dos Reis entre o Largo de São Pedro e a Travessa Cândido dos Reis, permitindo assim o acesso às ruas da zona norte do Centro Histórico, nomeadamente à Rua Alexandre Herculano e Rua da Boavista.

– A rua Alexandre Herculano, Rua da Boavista, Travessa Cândido dos Reis e Rua Miguel Bombarda irão manter a normal circulação, garantindo assim o acesso aos moradores, serviços e comércios locais.

A natureza dos trabalhos a executar, bem como as caraterísticas dos equipamentos de apoio e segurança do pessoal, obrigam a impor esses condicionalismos de forma a proteger todos os intervenientes.

Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supracitados tenham uma duração aproximada de uma semana e meia.

Os restantes condicionamentos mantêm-se inalterados devendo ser dada, por todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) especial atenção à sinalização rodoviária temporária, circulando com especial prudência enquanto durarem as obras.