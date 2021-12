TRC acolhe evento evocativo dos 20 Anos Douro Património da Humanidade

Completam-se hoje 20 anos sobre a inscrição do Alto Douro Vinhateiro na lista de Património Mundial da UNESCO, enquanto “Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva”. O Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, recebe, a partir das 17 horas, o Evento Evocativo da classificação do Douro Património Mundial, com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Esta classificação representa uma conquista coletiva muito relevante e transformadora do território do Douro e da Região Norte, com impactos positivos no seu desenvolvimento socioeconómico, no seu reconhecimento internacional e na salvaguarda da sua paisagem patrimonial moldada por uma viticultura heroica.