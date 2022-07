Tribol regressa à areia com 13ª Edição

Foi apresentada, esta segunda-feira, a 13ª edição do Torneio de Tribol de Praia de Vila Real. Um evento que reúne o futebol, andebol e voleibol de praia nos próximos dias 8, 9 e 10 de julho, nas Piscinas Codessais, e que, tal como afirmou Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, “é já uma impressão digital do concelho de Vila Real para o país no seu todo”.

Nesta 13ª edição, Vila Real voltará “a estar em alta”, uma vez que o Tribol “é muito mais”. De facto, este ano, além das atividades desportivas, em que estão inscritas 16 equipas, haverá momentos de festa, animação, divertimento e personalidades.

Assim, a agenda arranca “da melhor manei com o Tribol Kids, na manhã de sexta-feira, dado que, segundo Adriano Tavares, diretor do torneio, esta iniciativa transmite o gosto pelo desporto aos mais jovens.

Jogo das estrelas regressa em versão tripla

O jogo das estrelas nas três modalidades também está de regresso, com uma pequena alteração, dado que, por questões de agenda será o futebol a encerrar esta vertente.

Assim, o Jogo das Estrelas de Voleibol arrancará a 9 de julho, pelas 11h15, seguido pelo jogo de Andebol às 21h45 e, por fim, no dia 10, o Futebol encerrará o trio às 16h45. “Normalmente, era o andebol que fechava o Tribol, mas, este ano, devido ao Europeu de Sub20, de juniores masculinos, em Gondomar. O que tornava difícil trazer alguém notável para Vila Real”, explicou Adriano Tavares.

Areias de Codessais vão receber o “seu Rei”

Neste fim de semana, as “figuras notáveis” não vão faltar para apadrinhar esta 13ª edição. De facto, o padrinho do voleibol será Carlos Teixeira, campeão nacional no Castelo da Maia GC, SL Benfica, Poitiers e no Tourcoiung. Foi, ainda, vencedor da Liga Europeia 2012 e tem no contador 300 internacionalizações pela Seleção Nacional.

No futebol, é Madjer, o “Rei das Areias” que vem a Vila Real que deve o seu título ao enorme currículo que o precede, nomeadamente todos os títulos nacionais e internacionais, dos quais se destacam os títulos mundiais e europeus de 2015 e 2019.

Para o andebol, ainda estão a ser ultimados alguns aspetos, daí ainda não estar divulgado o padrinho, todavia, será anunciado durante a semana.

Tribol continua com a vertente solidária

Este ano, tal como anteriormente, o Tribol incluí uma vertente solidária, cujos fundos angariados serão destinados à causa “A Matilde quer Continuar a Vencer”. “Este ano optamos por ajudar a Matilde e, após uma reunião com a família, ficamos com a certeza de que era a escolha certa e que vamos ajudar alguém que muito merece e precisa”, sublinhou.

Notícia completa na edição nº 814, já nas bancas.