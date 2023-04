Tribunais do distrito de Vila Real com serviços encerrados devido a greve de funcionários

Desde ontem, dia 26 de abril, face à falta de resposta por parte do Ministério da Justiça, os funcionários judiciais da Comarca de Vila Real aderiram à greve nacional, provocando o adiamento de 600 diligências.

Com uma adesão de aproximadamente 80%, os tribunais da comarca vila-realenses viram vários dos seus serviços desertados pelos funcionários, provocando o encerramento de vários estabelecimentos, incluindo o Tribunal da Comarca Judicial de Vila Real.

“A Sra. Ministra não nos ouve as nossas reivindicações obre a integração do vencimento, as progressões na carreira, o défice de funcionários, a revisão de estatutos e outros aspetos que dificultam o nosso trabalho”, frisou Celeste Carneiro, coordenadora do Sindicato dos Funcionários Judiciais da Comarca de Vila Real, recordando que, com a greve passada, cerca de 30 mil diligências sofreram atrasos.

“Hoje, o sindicato vai reunir com a Sra. Ministra e, caso continue a ignorar os nossos pedidos, vamos continuar a nossa luta até ao dia cinco de maio. Data após a qual poderemos adotar novas formas de luta mais impactantes”, acrescentou.

Recorde-se que, com esta greve, os tribunais do Peso da Régua, Vila Pouca de Aguiar e Chaves têm vários serviços encerrados.

Fotografia de arquivo