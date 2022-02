Troço do Caminho Português de Santiago, entre Mirandela e Valpaços, apresentado a parceiros ibéricos

Teve lugar terça-feira, 1 de Fevereiro, no Centro Cultural de Mirandela, uma sessão de apresentação e de partilha de experiências do projeto que estabelece a ligação ao Caminho do Interior (Chaves) e posteriormente a Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.

Na sessão marcaram presença o Vereador do Turismo do Municipio de Valpaços, Jorge Mata Pires, a Presidente do Município de Mirandela, Júlia Rodrigues, o secretário-geral do Eixo Atlântico, Xuan Mao, o Cónego Valentim Bom, uma delegação da cidade espanhola de Sarria, referência a nível internacional no que diz respeito aos Caminhos de Santiago, a empresa Portugal NTN, executantes do plano de implementação do caminho, entre outros.

Com o objetivo de valorizar a excelência do património cultural e promover o desenvolvimento de produtos turísticos prioritários, nomeadamente o turismo cultural, de natureza, de saúde e bem-estar e religioso, o projeto, já em implementação, surge de uma candidatura intermunicipal ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) com uma verba a rondar os 250 mil euros.

O mês de maio de 2022 ditará a conclusão dos trabalhos inerentes a esta candidatura, que englobam a referenciação e marcação do troço, a criação de um plano de comunicação, de divulgação e de marketing territorial.