Tromba de água provocou inundações no Mercado Municipal de Vila Real

Rui Santos lamentou o sucedido, lembrou que a obra ainda está em curso e anunciou que já estão a ser feitas diligências no sentido de apurar os prejuízos

A chuva intensa que se fez sentir ao final da tarde de ontem, em Vila Real, causou inundações em vários pontos da cidade. No Mercado Municipal, infraestrutura que está a ser alvo de obras de requalificação, a água infiltrou-se e inundou o interior, causando inundações em várias lojas.

A proprietária da loja Flores Iolanda expôs, nas redes sociais, o resultado da tromba de água, no interior do Mercado Municipal. “Esta tarde, o Mercado Municipal e o interior de muitas lojas foram inundadas, inclusive a nossa. É uma situação recorrente há anos, mas nunca tão grave como hoje”, referiu a proprietária, que aguarda “resolução urgente” e “apuramento dos prejuízos”.

Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, reagiu às imagens, advertindo que as obras no Mercado Municipal “ainda não estão concluídas” e lamentou o sucedido. “Como os vila-realenses sabem, o Mercado Municipal está em obras. As ditas obras ainda não estão concluídas nem foram rececionadas. A tempestade causou prejuízos. Se algo estiver errado (e parece que está) pode e deve ser corrigido”, sublinhou.

O autarca anunciou que o que já estão a ser feitas diligências no sentido de apurar os prejuízos. “Estão já a ser tomadas todas as diligências necessárias, não só para avaliar os estragos, como também para garantir a segurança de todos. Os prejuízos serão assumidos. Lamento muito o sucedido e peço desculpa”, declarou, por fim, Rui Santos.