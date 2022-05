Trutas-fário à venda no Boticas Parque

Sendo um dos ex-líbris gastronómicos do Concelho de Boticas, informa-se que se encontra disponível para venda, no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), a truta-fário, espécie nativa do rio Beça.

Os interessados, quer sejam restaurantes ou particulares, podem comprar trutas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, no Parque de Pesca Desportiva do BNB.

Não perca a oportunidade de se deliciar com as magníficas trutas-fário originárias deste território, classificado como Património Agrícola Mundial.

Quanto à modalidade de pesca desportiva e recreativa está acessível aos fins de semana, entre os meses de março e setembro, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 e às 18h00.

Contactos para mais informações:

Parque de Pesca Desportiva – 276 410 206

Venda ao Público – 276 410 207

GC CM de Boticas