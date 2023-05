“Tudo faremos para voltar a receber provas internacionais em 2024 e 2025”

As provas internacionais regressam nos dias 14, 15 e 16 de julho ao Circuito de Vila Real com uma prova de seis horas de resistência da chancela 24h Series. A 52ª edição do evento foi apresentada, hoje, no Nosso Shopping, na presença do promotor, Peter Freij, da Creventic, do Presidente do Clube Automóvel de Vila Real (CAVR), Jorge Almeida, do presidente da Associação Promotora do Circuito, José Silva e do presidente da Câmara Municipal, Rui Santos.

Certo é que o Circuito de Vila Real vai voltar a receber provas de resistência, depois de, em 1969, ter acolhido pela primeira vez estas míticas corridas. O evento desportivo, assumido como uma prova extra campeonato, acontece uma semana depois das 12h do Estoril, com um formato será dividido, com uma corrida de 3 horas no sábado e outras de 3h no domingo.

Peter Freij, da Creventic, em declarações à imprensa, reconheceu que, por ser a primeira que vez que Vila Real vai receber os carros das 24h Series (incluindo os GT3 e GT4) e se tratar de um circuito citadino, os desafios serão múltiplos, a começar pelos abastecimentos, acreditando, no entanto, no sucesso do evento. O holandês esteve, hoje, pela primeira vez em Vila Real e recordou que a cidade tornar-se-á no 25º circuito diferente a receber uma prova das 24h Series desde o evento inaugural, no Dubai, em 2006.

Rui Santos afirmou, por sua vez, que a possibilidade de Vila Real receber provas internacionais esteve sempre em cima da mesa e que chegou a equacionar a vinda da prova germânica DTM ou de uma prova internacional de carros elétricos. “Vamos fazer um investimento adicional em matéria de segurança e tudo faremos para voltar a trazer em 2024 e 2025 uma prova internacional”, disse.

Jorge Almeida sublinhou que o CAVR está preparado para enfrentar as dificuldades da prova, que “serão muitas”, uma vez que “o circuito nunca recebeu uma prova desta natureza” e José Silva evidenciou o número de pilotos que vão estar em pista, ao longo do fim de semana (cerca de 250, dos quais 20 serão de resistência), e a elevada procura por parte de participantes nacionais.

Filipe Ribeiro

Reportagem completa na próxima edição (24 de maio).