Tuna da Academia Sénior de Sabrosa deu as Boas Festas ao executivo de Sabrosa

A Tuna da Academia Sénior de Sabrosa veio dar as Boas Festas ao Executivo Municipal e a todos os Funcionários. Foi no átrio dos paços do Concelho que se realizou na passada sexta feira 17 de dezembro, um concerto de Natal, levado a cabo pela Tuna da Academia Sénior de Sabrosa, onde interpretou um vasto reportório de músicas alusivas à quadra Natalícia.

O Momento foi ainda aproveitado para a apresentação do presépio de Natal, que se encontra patente no átrio dos paços do Município, construído pela mesma Academia