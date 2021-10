“Tunas Rurais – Memórias Vivas”: Projeto “Inspira” leva iniciativa a São João da Pesqueira

Depois do primeiro encontro no Peso da Régua a iniciativa “Tunas Rurais – Memórias Vivas” segue viagem até São João da Pesqueira.

Esta iniciativa, promovida através do projeto “Inspira”, pretende dar palco ao trabalho de registo musical efetuado pelas tunas da região em harmonia com outras tunas tradicionais portuguesas.

No próximo fim de semana, dias 2 e 3 de outubro, a música de tradição rural apresenta-se no Museu do Vinho, Espaço Coração do Douro e Anfiteatro (Salão de Exposições), ao mesmo tempo que vários artesãos vão mostrando ao público como se constroem instrumentos musicais de cariz tradicional.

No sábado, estarão em palco a Tuna de Ansiães, a Tuna de Figueiredo e a Tuna Souselense. No domingo, será a vez da Tuna de Bisalhães, da Tuna de Carvalhais e da Tuna de Soutelo.

Este desfile de Tunas tem início às 16h00 e entrada gratuita.

Quanto aos artesãos que marcarão presença serão Nilsa, Alfredo Machado, Jorge Lourenço, Lorena Reinaldo Lusquiños e José Pereira Costa.

Recorde-se que o projeto “Inspira” resulta de uma parceria de programação em rede e divulgação do território entre o Museu do Douro, o Museu do Côa e o município de S. João da Pesqueira.