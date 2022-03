Turismo do Porto e Norte apresenta Fins de Semana Gastronómicos em Chaves

A XIII edição dos Fins de Semana Gastronómicos, uma iniciativa do Turismo do Porto e Norte que se constitui como o maior projeto público-privado do setor, vai ser apresentada na próxima quarta-feira, dia 9 de março, no Forte de S. Francisco, em Chaves.78 municípios, mais de 900 restaurantes e cerca de 400 alojamentos do destino do Porto e Norte fazem a edição deste ano, na expectativa de que esta possa contribuir decisivamente para alavancar um setor fortemente afetado pelos últimos dois anos de pandemia.

A sessão de apresentação, presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz e pelo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, conta com a presença de dezenas de autarcas dos municípios aderentes, na promoção de algumas das tradicionais iguarias dos seus concelhos e que farão parte das ementas disponíveis.

Os fins de semana gastronómicos tiveram início no passado dia 4 de março e vão prolongar-se até dia 18 de dezembro do corrente ano.