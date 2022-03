Turismo do Porto e Norte apresenta Fins de Semana Gastronómicos em Chaves

A XIII edição dos Fins de Semana Gastronómicos, uma iniciativa do Turismo do Porto e Norte que é o maior projeto público-privado do setor, vai ser apresentada na próxima quarta-feira, dia 9 de março, em Chaves.

Setenta e oito municípios, mais de 900 restaurantes e cerca de 400 alojamentos do destino do Porto e Norte fazem a edição deste ano, na expectativa de que esta possa contribuir decisivamente para alavancar um setor especialmente afetado pelos últimos dois anos de situação pandémica.

A sessão de apresentação será presidida pelo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e pelo presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, acompanhados por dezenas de autarcas dos 78 municípios aderentes, que levarão até ao Hotel Forte de S. Francisco, algumas das tradicionais iguarias dos seus concelhos e que farão parte das ementas disponíveis durante os Fins de Semana Gastronómicos.