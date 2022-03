Turismo do Porto e Norte marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

O Porto e Norte, destino nacional convidado da edição de 2022 da BTL vai proporcionar aos seus visitantes uma experiência rica e diversificada no mais importante evento de turismo realizado em Portugal. Num espaço de 1.296 metros ficará patente, uma vez mais, a diferenciação e excelência dos quatro sub-destinos – Trás-os-Montes, Douro, Minho e Porto – como referencial turístico associado à marca Porto e Norte, com uma oferta integrada, para a qual contribuem os 86 municípios que integram a Região, bem como a as principais empresas do setor.

Nesta edição da BTL, o Enoturismo é o tema forte e os visitantes vão ficar a conhecer a recém-criada Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte, mas também os Caminhos de Santiago, o Termalismo, o Turismo Natureza e ainda o Turismo Industrial.

Durante os cinco dias da Exposição, o PORTO E NORTE organiza cerca de 400 iniciativas que vão desde as provas gastronómicas e de vinhos – que contarão, naturalmente, com os melhores produtos e os melhores chefes e escanções da região – até apresentações de moda, marionetas e música, conforme pode conferir no programa que anexamos.

O Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, diz estar muito satisfeito com o regresso da BTL, que “com toda a certeza, contribuirá para relançar, nos mercados nacional e internacional, o Turismo de Portugal em geral e do Porto e Norte em particular, após estes dois anos de pandemia”.

Porém, preocupado com o atual Conflito na Ucrânia, Luís Pedro Martins é perentório ao afirmar que urge, de igual forma, antecipar os impactos que esta guerra terá no setor. “Uma coisa é certa: o Porto e Norte de Portugal é uma região solidária e tudo faremos para contribuir para o fim do conflito, bem como, dentro das nossas possibilidades, ajudar as suas vítimas. Não esquecendo, porém, de reforçar a nossa oferta como destino seguro, pacífico e inspirador”, afirma.